Назаров раскрыл гонорары за съемки в «Андрее Рублевe» Тарковского

Народный артист Назаров сообщил, что получил 800 рублей за съемки у Тарковского

Народный артист России Юрий Назаров раскрыл гонорары за съемки в фильме «Андрей Рублев» режиссера Андрея Тарковского. Его слова приводит aif.ru.

«Мы вдвоем с Толей Солоницыным, который играл Андрея Рублева и еще никому известен не был, не имели никакого звания на тот момент. Но Тарковский нам высшие ставки выбил. 40 рублей за съемочный день — это было самое высокое вознаграждение при советской власти», — вспомнил актер.

Назаров сообщил, что за 20 съемочных смен он получил 800 рублей. Актер появлялся на съемочной площадке лишь в финале работы над фильмом, так как его роль была не главной. «Точно помню, что были две экспедиции — одна во Владимир, другая в Суздаль. Плюс мы снимали что-то и в Пскове тоже, поездили и там, и сям», — рассказал он.

Народный артист подчеркнул, что деньги не были для него принципиальны при работе с Тарковским. «Я бы у него и бесплатно снялся. Этого режиссера по масштабам личности я сравниваю с другим гением — Толстым. Лев Толстой в русской литературе — это Тарковский в русском кинематографе», — заявил Назаров.

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