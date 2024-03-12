Определились все пары 1/4 финала Кубка Гагарина

Определились все четыре пары 1/4 финала Кубка Гагарина

Определились все пары команд, которые сыграют в 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В сериях, которые стартуют 16 марта, московское «Динамо» сыграет с челябинским «Трактором», а омский «Авангард» будет противостоять ярославскому «Локомотиву».

17 марта начнутся еще две серии. Магнитогорский «Металлург» сыграет с московским «Спартаком», а петербургский СКА встретится с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

С нынешнего сезона в Кубке Гагарина впервые ввели перекрестный плей-офф. Начиная со второй стадии клубы Западной конференции встречаются с командами из Восточной конференции. Действующим обладателем титула является московский ЦСКА, команда в нынешнем сезоне вылетела в первом раунде плей-офф.