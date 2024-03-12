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10:58, 12 марта 2024Мир

Отправку войск НАТО на Украину связали с прямой конфронтацией России и Запада

Политолог Чихачев: идеи Макрона о войсках НАТО приведут к эскалации конфликта

Фото: Reuters

Реализация идей президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на территорию Украины может привести к прямому столкновению России и альянса. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев.

«У России в этом плане появится моральное право считать европейских военнослужащих законными целями, если они поддерживают противоположную сторону», — подчеркнул он, отметив, что это не будет зависеть от задач, которые военные НАТО будут выполнять.

Хотя французское министерство обороны говорит о потенциальном выполнении военнослужащими только небоевых задач, в условиях конфликта границы между мирным и военным использованием вооруженных сил очень размыты, добавил политолог.

«Прямая конфронтация с западными странами, к сожалению, становится из-за этого необдуманного шага все более и более вероятной», — резюмирует Чихачев.

Ранее сообщалось, что парламент Франции впервые намерен обсудить помощь Украине после заявлений Макрона. Депутаты и сенаторы собираются рассмотреть заключенное в феврале двустороннее соглашение о безопасности и общую стратегию поддержки Киева.

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      Дмитрий Попов
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