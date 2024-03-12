Писателя Глуховского обязали платить по 1,2 миллиона рублей ежемесячно на детей

Долг осужденного писателя Глуховского перед супругой составил 23 миллиона рублей

Писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом), осужденного на восемь лет колонии, обязали выплачивать по 1,2 миллиона рублей каждый месяц на содержание двоих его детей, с которыми он перестал поддерживать связь после отъезда из России.

В суд на автора подала его бывшая супруга Елена Фуксина, которая родила от Глуховского сына Теодора и дочь Эмилию. Суд удовлетворил иск женщины и обязал писателя выплачивать более миллиона рублей своим детям каждый месяц, начиная с 1 июля 2023 года. Помимо этого, автора обязали выплатить долг в размере 22,8 миллиона рублей, который накопился в период с 1 февраля 2022 года по 1 июля 2023-го.

В августе прошлого года Глуховского признали виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах России и приговорили к 8,5 года. Суд запретил ему заниматься администрированием сайтов в интернете четыре года.

Процесс проходил заочно в связи с тем, что писатель скрылся от следствия за пределами страны и находится в международном розыске.

Позже писатель подал апелляционную жалобу на заочный приговор, однако решение инстанции осталось без изменений.

Дмитрий Глуховский известен как автор книги «Метро 2033» о Москве, пережившей ядерный взрыв. Среди других его работ — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035», а также «Будущее», «Текст» и «Сумерки».

