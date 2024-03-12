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09:30, 12 марта 2024Забота о себе

Популярный миф о вреде кофе для некоторых людей развеяли

Эпидемиолог Спектор назвал мифом утверждение, что гипертоникам нельзя пить кофе

Фото: Unsplash

Гипертоникам не нужно отказываться от кофе, чтобы хорошо себя чувствовать и поддерживать в норме артериальное давление, заявил британский эпидемиолог Тим Спектор. Популярный миф о вреде кофеина для некоторых людей он развеял в беседе с HuffPost.

Спектор отметил, что утверждение, будто кофе повышает артериальное давление, правдиво. Однако этот напиток не противопоказан пациентам с гипертонией. «Стабилизируйте частоту сердечных сокращений, а затем начните медленно вводить кофе в свой рацион», — дал совет специалист, добавив, что есть научные доказательства того, что в долгосрочной перспективе кофеин может снижать артериальное давление.

Тем, у кого нет гипертонии, Спектор рекомендовал пить кофе регулярно. Он назвал напиток полезным для здоровья, поскольку он на четверть уменьшает риск развития сердечного приступа. Кроме того, продолжил врач, в кофеине содержатся полифенолы — химические соединения, питающие кишечный микробиом и со временем помогающие снизить уровень сахара в крови.

Единственное о чем стоит помнить, предупредил Спектор, — это умеренность, ведь если выпивать более двух-четырех чашек напитка в день, можно спровоцировать головную боль, дрожание рук и учащенное сердцебиение.

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      Екатерина Улитина
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