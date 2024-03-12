Появились кадры падения двигателя военного самолета Ил-76 под Иваново

Baza опубликовала кадры падения двигателя военного самолета Ил-76 под Иваново

Появились кадры, на которых видно, как у военно-транспортного самолета Ил-76 во время полета падает один из двигателей. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах, снятых очевидцами, виден летящий самолет. В один момент у него отвалился двигатель и упал на землю.

О происшествии стало известно 12 марта. Местные жители сообщили о падении самолета на Северном аэродроме. «На Северном аэродроме упал самолет, слышны хлопки взрыва, работают сирены, пишут подписчики», — сообщили очевидцы.

Позднее появилось видео горящего самолета в небе над Ивановской областью. По данным источника Telegram-канала Baza, ролик был снят в районе Пустошь-Бор.

По данным Минобороны России, причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области во вторник, 12 марта, стал пожар одного из двигателей при взлете борта.