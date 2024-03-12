Продюсер назвал причины ухода Крида из шоу «Голос»

Продюсер Рудченко: Крид мог покинуть «Голос» из-за трудностей в работе с детьми

Российский музыкальный продюсер Павел Рудченко назвал возможные причины, по которым рэп-исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) принял решение покинуть шоу «Голос. Дети», где выступал в качестве наставника. Своим мнением медиаменеджер поделился в разговоре с News.ru.

Продюсер предположил, что музыкант мог покинуть программу из-за трудностей, связанных с работой с детьми, или из-за потери интереса к специфике шоу.

«Не каждый человек без педагогического образования может правильно выстроить обучающий процесс. Может быть, сам формат шоу его перестал интересовать, или, возможно, у Крида свои творческие планы, а проект "Голос" может этому помешать и забрать его время», — отметил Рудченко.

Ранее Крид объявил, что больше не будет сотрудничать с музыкальным шоу «Голос. Дети».

В феврале артист выиграл суд против Роскомнадзора и Федеральной налоговой службы по делу о блокировке его аккаунта на стриминговом сервисе Twitch.