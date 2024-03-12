Прокурор запросил срок для экс-директора российского медцентра по делу о хищении

Экс-главе НМИЦ им. Мешалкина запросили 7 лет по делу о хищении 1,8 млрд рублей

Гособвинение запросило срок для бывшего директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е.Н. Мешалкина академика РАН Александра Караськова по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Центрального района Новосибирска Ксению Цуканову.

Прокуратура потребовала назначить экс-главе НМИЦ семь лет колонии общего режима и штраф в размере 700 тысяч рублей. Он обвиняется по статьям 160 («Растрата») и 174.1 («Легализация денежных средств, добытых преступным путем») УК РФ. Такое же наказание гособвинение запросило и для поставщиков медицинских изделий — предпринимателей Александра Сорокина и Евгения Первушина, а для супруги Караськова Ирины Бойцовой прокурор попросил назначить шесть лет колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей.

По данным следствия, с 2015 по 2019 год фигуранты вместе с кардиохирургом Евгением Покушаловым создали семь фирм для участия в аукционах и руководили ими. С указанными компаниями НМИЦ заключал госконтракты на закупки медицинских товаров по завышенным ценам в общей сумме 7,8 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда рублей были похищены.

Ранее суд в Омске приговорил к 3,5 года лишения свободы бывшего бухгалтера участка по контролю платежей почтамта, похитившую миллионы и 18 лет скрывавшуюся от следствия.