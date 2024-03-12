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09:53, 12 марта 2024Россия

Пушилин и Кириенко посетили Авдеевку

Пушилин и Кириенко приехали в Авдеевку в ДНР и передали жителям гумпомощь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин посетили Авдеевку, осмотрели коксохимзавод и передали жителям гуманитарную помощь. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Пушилина.

Глава ДНР отметил, что коксохимзавод в Авдеевке не получил критических разрушений, однако реальный ущерб еще предстоит оценить экспертам. Кроме того, в общении с жителями они сообщили, что, помимо Челябинской области, у Авдеевки будут еще как минимум два региона-шефа. Это, подчеркнул Пушилин, поможет быстрее восстановить город.

Местные жители, в свою очередь, рассказали, что им не хватает системного подвоза хлеба, газа в баллонах и бензина для генераторов. Эти задачи уже были поставлены перед местной администрацией.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что Авдеевку можно будет восстановить в течение года после отдаления линии соприкосновения.

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      Анастасия Алимпиева
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