Раскрыта причина экстренной госпитализации трехлетней внучки Валерии
Пригожин сообщил, что их с Валерией внучку госпитализировали с вирусом
Причину экстренной госпитализации внучки назвал продюсер Иосиф Пригожин. Его слова приводит MK.RU.
Пригожин сообщил, что их с певицей Валерией трехлетнюю внучку экстренно доставили в больницу с температурой 40. «Вирус группы Б, пневмококковая инфекция. Она ходит в садик, там вирус и зацепила», — пояснил он.
Продюсер рассказал, что по договоренности с врачом Марком Курцером девочку положили в госпиталь Лапино. «Я сам лежал в этой же больнице в декабре, когда болел. Сегодня ей уже лучше, должны выписать», — поделился Пригожин.
Ранее о болезни ребенка сообщила невестка Валерии, супруга ее сына Арсения Шульгина Лиана. Женщина опубликовала фотографию своей трехлетней дочери Селин, лежащей на больничной кровати.