Внучке Валерии понадобилась скорая помощь

Внучку Валерии увезли в больницу на скорой помощи

Внучке российской певицы Валерии понадобилась скорая помощь. Об этом сообщила невестка исполнительницы, супруга ее сына Арсения Шульгина Лиана в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка опубликовала кадр кареты скорой помощи, а также фотографию своей трехлетней дочери Селин, лежащей на больничной кровати. О том, что стало точной причиной госпитализации ребенка, Лиана не сообщила, но отметила, что речь идет о заболевании.

«Когда болеют детки — это разрыв сердца», — написала супруга Арсения Шульгина.

Ранее Валерия рассказала о действенном методе, который помогает выйти из кризиса в отношениях.

По словам знаменитости, главной виной кризиса является рутина. Певица пояснила, что кризис ощущается тогда, когда все становится обыденным и идет по накатанной.