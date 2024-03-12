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08:09, 12 марта 2024Силовые структуры

Российский военный взял у знакомого наркотики и получил штраф

В Бурятии оштрафовали военного, получившего от знакомого наркотики за помощь

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии оштрафовал на 30 тысяч рублей военного Артема Галкина за наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, за оказанную помощь военный получил от знакомого смесь табака и масла каннабиса. По дороге в воинскую часть его остановили правоохранители. Они изъяли наркотическое вещество.

Отмечается, что приговор уже вступил в силу.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военного за неоднократное уклонение от службы.

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      Екатерина Кашурникова
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