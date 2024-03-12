Россию обвинили в падении уровня хоккея в Латвии

Россию обвинили в проблемах с хоккеем в Латвии после ухода «Динамо» Рига из КХЛ

Обладатель Кубка Стэнли и бывший тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш обвинил Россию в падении уровня хоккея в Латвии. Его слова приводит hokej.cz.

Озолиньш заявил, что на протяжении 14 лет «Динамо» Рига играло в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но после начала СВО команда объявила об уходе. По его мнению, это привело к проблемам с хоккеем в стране.

«Где наши игроки будут улучшать свои навыки? Где они могут играть с качественной конкуренцией? Были предложения включить латвийскую команду во вторую финскую лигу "Местис". Но это не оказалось долгосрочным решением», — рассказал Озолиньш.

В марте 2022 года «Динамо», не вышедшее в плей-офф КХЛ, покинуло турнир по политическим причинам. Латвийский клуб выступал в лиге с момента ее основания в 2008 году.