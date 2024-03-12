Рост цен в Германии замедлился до минимума с июня 2021 года

Инфляция в Германии замедлилась до 2,5 процента в феврале

По итогам февраля темпы роста потребительских цен в Германии замедлились до 2,5 процента в годовом выражении. О снижении инфляции в ФРГ сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитиков Федерального статистического управления страны (Destatis).

Показатель оказался минимальным с июня 2021 года и приблизился к целевому уровню в 2 процента, установленному руководством Европейского Центробанка (ЕЦБ) для стран еврозоны. В месячном выражении инфляция в ФРГ выросла на 0,4 процентных пункта (п.п.). Для сравнения, темпы увеличения потребительских цен в первом месяце 2024 года находились на уровнях 2,9 и 0,2 процента соответственно.

Ранее руководитель отдела макроэкономических исследований ING Карстен Бжески допустил, что экономика Германии, считающаяся крупнейшей в Европе, в 2024 году останется в рецессии.

По итогам 2023-го ВВП ФРГ сократился на 0,3 процента. Президент Destatis Рут Бранд связывала подобную динамику в том числе с инфляцией, которая продолжает оставаться на высоком уровне.