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19:53, 18 января 2024Экономика

Крупнейшей экономике Европы предрекли продолжение рецессии

Аналитики ING: экономика Германии в 2024 году останется в рецессии

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Экономика Германии останется в рецессии в 2024 году. Об этом в беседе с Daily Mail сообщил руководитель отдела макроэкономических исследований крупнейшей банковской группы Нидерландов ING Карстен Бжески, его прогноз приводит РИА Новости.

Крупнейшая экономика Европы переживает двухлетнюю рецессию впервые с начала 2000-х годов, но она может оказаться незначительной, предрек эксперт. По словам Бжески, на состояние экономики страны сейчас влияет множество негативных факторов. Среди них нарушение глобальных цепочек поставок, рост цен на энергоносители, темпы инфляции и падение спроса в Китае на продукцию из Германии. 2023-й аналитик охарактеризовал как год перманентного кризиса для Германии.

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Ранее стало известно, что по итогам 2023 года экономика Германии сократилась на 0,3 процента. Официальные данные Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis) оказались идентичны предварительной оценке правительства. Президент бюро Рут Бранд заявила, что падение ВВП страны произошло на фоне «многочисленных кризисов». Речь идет в том числе о сохраняющейся на высоком уровне инфляции в стране, росте процентных ставок, а также ослаблении внутреннего и внешнего спроса на немецкую продукцию, заключила глава ведомства.

По словам министра экономики ФРГ, вице-канцлера и главы партии «Зеленые» Роберта Хабека, экономика Германии находится в чрезвычайно сложной ситуации по двум причинам. Отказ от российского газа спровоцировал рост цен на энергию, и в результате страна утратила свое конкурентное преимущество. Кроме того, немецкую экономику ослабляет нестабильность на мировых рынках.

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