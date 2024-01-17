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16:40, 17 января 2024Экономика

В Германии назвали последствия отказа от российского газа

Министр Хабек: экономика ФРГ стала менее конкурентной из-за отказа от газа из РФ

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Экономика Германии стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа. Такие последствия назвал министр экономики ФРГ, вице-канцлер и глава партии «Зеленые» Роберт Хабек, его слова приводит РИА Новости.

Экономика Германии находится в чрезвычайно сложной ситуации по двум причинам. Ее электроснабжение было выстроено на зависимости от российского топлива, что позволяло стране конкурировать на рынках. После отказа от газа из России цены на энергию стали выше, и преимущество было утрачено, объяснил парламенту ФРГ Хабек.

Помимо отсутствия дешевой энергии, немецкую экономику также ослабляет нестабильность на мировых рынках. Германия зависима от экспорта, однако ситуация в мире осложняет поставки за рубеж, добавил министр.

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По данным Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis), в 2023 году экономика ФРГ, считающаяся крупнейшей в Европе, сократилась на 0,3 процента. Президент бюро Рут Бранд заявила, что падение ВВП произошло на фоне «многочисленных кризисов»: высокой инфляции, роста процентных ставок и ослабления внутреннего и внешнего спроса на немецкую продукцию.

В начале января немецкие фермеры попытались заблокировать прибытие парома, на котором находился Роберт Хабек. Толпа более чем из 100 человек, представители которой были недовольны проводимой местными властями политикой, включая планы по отмене сельскохозяйственных субсидий, собралась на причале Шлютзиль. По словам лидера французской партии «Народный республиканский союз», политолога Франсуа Асселино, производителей возмутили прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт с Украины, соглашение о свободной торговле и регламент ЕС».

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      Вячеслав Агапов
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