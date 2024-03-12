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12:22, 12 марта 2024Бывший СССР

В Армении заявили о возможности отзыва исков из судов Ереваном и Баку

Пашинян: Ереван и Баку могут отозвать иски из судов после подписания мира

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Ереван и Баку могут отозвать иски друг против друга из международных судов после подписания мирного договора. О возможности прекращения юридических разбирательств между странами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«В ходе переговоров этот вопрос обсуждается. И наша позиция такова: это тот вопрос, который должен обсуждаться в самом конце, когда по сути будут согласованы все пункты мирного договора и стороны будут готовы его подписать. И это логично. Если стороны заключили мирный договор, то какой смысл вести друг против друга юридическую войну?» — объяснил он.

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7 марта глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что отзыв территориальных претензий Армении к Азербайджану является важным условием установления мира и стабильности на Южном Кавказе. Об этом он заявил на встрече с замглавы МИД Турции Ясином Серимом.

Ранее стало известно, что Ереван и Баку договорились об обмене случайно перешедшими границу военными, которые не совершали преступлений. По словам Пашиняна, такая договоренность существует между странами давно.

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      Александр Курбатов
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