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19:28, 12 марта 2024Мир

В Чехии заявили о поддержке населением мирных переговоров по Украине

Политик Майерова: большая часть населения Чехии поддерживает мир на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Большая часть населения Чехии поддерживает мир на Украине даже с учетом территориальных уступок Киева. Об этом заявила председатель партии «Триколор» Зузана Майерова в интервью Parlamentní listy.

«Никакой свободной Украины уже не существует. Это уже просто американский протекторат, живущий на деньги ЕС. Почти три четверти чехов поддерживают скорейшее прекращение вооруженного конфликта, пусть даже Россия получит часть украинских территорий», — рассказала политик.

Майерова также раскритиковала идею об отправке войск НАТО на Украину, добавив, что президент Чехии Петр Павел «увлекся» подобными рассуждениями. Она также подчеркнула, что новые поставки снарядов Вооруженным силам Украины (ВСУ) не позволят переломить ход боевых действий.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Чехии Петром Фиалой помощь Украине в ходе визита политика в Вашингтон 15 марта. В частности, одной из тем может стать инициатива Праги по закупке снарядов для ВСУ вне стран Европейского союза.

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      Максим Габриелян
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