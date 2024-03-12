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10:13, 12 марта 2024Бывший СССР

В ОДКБ прокомментировали заявления Пашиняна о выходе Армении из организации

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: настроение элит Армении вызывает озабоченность
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Kremlin / Reuters

Настроение части элит Армении вызывают глубокую обеспокоенность, но надежда на политическую трезвость Еревана сохраняется. Так в беседе с ТАСС заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе республики из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировал генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

«Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость политического руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении организации», — сообщил генсек ОДКБ.

Он подчеркнул, что, несмотря на заявления отдельных представителей армянской элиты, в отношении Армении продолжают действовать обязательства организации.

28 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика замораживает свое членство в ОДКБ. Он считает, что в 2021-2022 годах договор о коллективной безопасности в отношении Еревана был не выполнен.

Ранее о приостановке членства Армении в организации высказались в Великобритании. По словам заместителя министра обороны королевства Джеймса Хиппи, Лондон пообещал Еревану поддержку перед лицом якобы исходящих от России угроз и ответных мер.

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      Глеб Палехов
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