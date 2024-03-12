В российском регионе объявили угрозу атаки беспилотника

Ростовский губернатор Голубев сообщил об угрозе атаки беспилотника в Таганроге

В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

Он призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, для чего подойдут ванная, туалет или кладовка. Тем, кто оказался на улице, Голубев посоветовал спуститься в укрытие.

Дополнение: В 12:33 Голубев сообщил об отбое угрозы атаки дронов. По его словам, воздушные цели уничтожили за пределами города. Последствия на земле уточняются.

Ранее о том, что Таганрог атаковал беспилотник, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев. Подробности он не привел.

В ночь на 12 марта беспилотник Вооруженных сил Украины также атаковал нефтебазу в Орле. В результате начался пожар площадью около 100 квадратных метров. Как уточнял мэр Орла Юрий Парахин, из-за атаки дрона в близлежащих от места атаки многоэтажек эвакуировали 17 человек.