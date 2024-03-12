Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 12 марта 2024Россия

В российском регионе объявили угрозу атаки беспилотника

Ростовский губернатор Голубев сообщил об угрозе атаки беспилотника в Таганроге

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

Он призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, для чего подойдут ванная, туалет или кладовка. Тем, кто оказался на улице, Голубев посоветовал спуститься в укрытие.

Дополнение: В 12:33 Голубев сообщил об отбое угрозы атаки дронов. По его словам, воздушные цели уничтожили за пределами города. Последствия на земле уточняются.

Ранее о том, что Таганрог атаковал беспилотник, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев. Подробности он не привел.

В ночь на 12 марта беспилотник Вооруженных сил Украины также атаковал нефтебазу в Орле. В результате начался пожар площадью около 100 квадратных метров. Как уточнял мэр Орла Юрий Парахин, из-за атаки дрона в близлежащих от места атаки многоэтажек эвакуировали 17 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила об уничтожении 100 диверсантов при прорыве на территорию России

      ФСБ опровергла сведения о заходе украинских военных в населенные пункты

      Премьер Армении намерен выйти из ОДКБ при отсутствии ответов на вопросы Еревана

      Песков оценил возможность переговоров с Украиной

      ФСБ заявила о продолжении ударов по украинским вооруженным формированиям

      Уникальный гаджет появился в продаже в России

      ФСБ рассказала подробности о попытках прорыва ВСУ на территорию России

      Глава WADA высказался о проверке чистоты россиян перед Олимпийскими играми

      Женщинам рассказали о самой загадочной гинекологической проблеме

      Большинство украинцев выступили за устранение русского языка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше