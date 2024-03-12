Врач призвала перестать демонизировать яйца и молоко

Дерматовенеролог Михайлова назвала яйца и молоко полезными для кожи продуктами

Яйца и молоко, вопреки распространенному мнению, полезны для кожи, рассказала кандидат медицинских наук, дерматовенеролог, главный врач клиники инновационной̆ косметологии «Реформа» Наталья Михайлова. В комментарии для «Ленты.ру» она призвала перестать демонизировать некоторые популярные продукты питания.

По словам врача, куриным яйцам приписывают множество негативных свойств: будто бы из-за них появляются высыпания на коже и ранние морщины, а также развивается риск инсульта из-за холестерина. На деле же вещества, содержащиеся в яичном белке, помогают выводить «плохой» холестерин, борются с акне и делают кожу матовой.

Также в яйцах присутствуют в больших количествах витамин Е, антиоксиданты и аминокислоты, благотворно влияющие не только на состояние кожи, но на организм в целом. Главное — есть яйца в умеренном количестве и исключительно в вареном виде. Если у вас высыпания от яиц, скорее всего, дело в аллергии. В этом случае нужно обратиться к врачу Наталья Михайлова дерматовенеролог

Еще один продукт, который, как отметила Михайлова, напрасно демонизируют, — это молоко. По словам врача, многие диетологи считают, что его можно пить только детям, а взрослые вполне обойдутся без этого продукта, но это не совсем так. «Если у вас проблемы с непереносимостью лактозы и вы действительно видите неприятные последствия для организма, употребляйте безлактозное молоко. Но при этом не отказывайтесь от кисломолочной продукции. Кефир, ряженка, творог и сметана средней жирности благотворно влияют на работу ЖКТ и помогают коже оставаться здоровой независимо от возраста», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Мнимая опасность белого хлеба и дрожжевой выпечки кроется в большом количестве калорий и глютене — белковой клейковине, остающейся после удаления крахмала, объяснила Михайлова. На деле же, по ее словам, глютен опасен только для людей с аллергией и целиакией.

Однако если у вас есть хоть какая-то непереносимость глютена, вам противопоказан не только хлеб, но и целый ряд блюд и продуктов. Глютен содержится в ячмене, ржи, овсе, перловке, пшенице, булгуре, кускусе и даже полбе Наталья Михайлова дерматовенеролог

В заключение врач рекомендовала есть цельнозерновой хлеб, в идеале — на бездрожжевой закваске и из муки грубого помола.

Ранее диетолог Мария Волынкина призвала худеющих людей отказаться от некоторых продуктов. Она отнесла к числу вредных при похудении продуктов всю еду, содержащую белую муку, — в частности, выпечку и макароны, фастфуд, кетчуп и майонез.