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18:26, 12 марта 2024Забота о себе

Врач рассказал о требующих срочного обращения к врачу уплотнениях на теле

Терапевт Пури: уплотнения в груди и на шее требуют срочного обращения к врачу

Фото: aijiro / Shutterstock / Fotodom

Британский врач-терапевт Навин Пури рассказал, какие виды уплотнений на теле требуют срочного обращения к врачу. Его слова цитирует издание Daily Mail.

Пури заявил, что немедленно обратиться за медицинской помощью нужно, если уплотнения любой формы, размера и текстуры появились в области груди, подмышечных впадин, на шее или в области мошонки. Он объяснил, что шишки на этих частях тела могут указывать на развитие рака.

Также, по словам терапевта, любые новообразования могут быть симптомом относительно неопасных состояний, например, уплотнения в груди часто являются фиброаденомами — это тип доброкачественной опухоли, которую удаляют хирургическим путем или просто наблюдают за ее развитием.

Пури отметил, что появление шишек на шее и в подмышках чаще всего связано с работой лимфатической системы, которая помогает бороться с инфекциями. Как правило, лимфатические узлы опухают, когда в организм борется воспалением, отметил врач, но иногда таким же образом проявляется рак. Чтобы исключить этот диагноз, Пури посоветовал обратиться к врачу, особенно если опухоль лимфатических узлов не сопровождается другими симптомами воспаления.

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Мужчинам стоит встревожиться при появлении новообразований на мошонке, продолжил терапевт. По его словам, шишки в этой области чаще всего доброкачественные или появляются из-за инфекционных заболеваний. Однако полностью исключить онкологическое заболевание сможет только врач после проведения осмотра и анализа, предупредил Пури.

Терапевт добавил, что опухоли на руках, которые появляются вблизи сухожилий и суставов, в большинстве случаев являются ганглионарными кистами. Пури объяснил, что это неопасное новообразование, заполненное жидкостью, которое требует лечения лишь в случае появления дискомфорта. Также шишки на пальцах и руках могут появляться при остеоартрите, отметил врач.

Ранее терапевт Ольга Козлова предупредила, что затяжной кашель может являться признаком опасных заболеваний. По ее словам, так проявляется туберкулез и сердечная недостаточность.

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      Екатерина Улитина
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