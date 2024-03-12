Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:41, 12 марта 2024Интернет и СМИ

Врачи дали четыре совета для крепкого брака

Врач Малышева заявила, что долгие объятия помогут сохранить брак

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дали четыре совета, помогающие сохранить брак и сделать его крепким. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Малышева рекомендовала парам, у которых недавно родился ребенок, минимум на полтора часа оставлять его бабушкам и дедушкам, чтобы провести время только вдвоем. Такое действие она призвала выполнять минимум раз в месяц. По ее словам, оно позволит продлить совместную жизнь на десять лет.

Также она посоветовала долго обниматься с партнером при встрече и во время прощания. При подобном контакте, подчеркнула врач, выделяется гормон окситоцин, укрепляющий привязанность. «Пять-шесть минут стоять, не отпускать и гладить. Это мелочи, но это мелочи, научно доказанные», — заявила Малышева.

Материалы по теме:
«Я живу как будто молодой» Доктору Мясникову — 70. Как ему удается выглядеть на 30 лет моложе?
«Я живу как будто молодой» Доктору Мясникову — 70. Как ему удается выглядеть на 30 лет моложе?
15 сентября 2023
«Понюхал — пахнет великолепно» Геннадий Малахов учил Россию лечиться мочой и керосином. Как его шоу смотрели миллионы?
«Понюхал — пахнет великолепно»Геннадий Малахов учил Россию лечиться мочой и керосином. Как его шоу смотрели миллионы?
27 февраля 2024

Продеус добавил, что супругам нужно объединить финансы. По его словам, людям, имеющим общий бюджет, труднее выходить из отношений, чем партнерам с раздельными тратами.

Коновалов же, в свою очередь, напомнил россиянам о правиле «3-5-10», которому нужно следовать во время ссор. Он раскрыл, что во время конфликта в первые три минуты нужно дать друг другу выговориться и начать мириться примерно на пятой минуте. Закончить ссориться врач предложил на десятой минуте, так как более долгий напряженный разговор может привести к глобальному конфликту и сильной обиде. «Обида — страшная вещь, на самом деле. Она разрушает отношения», — заключил Коновалов.

Ранее анестезиолог Марк Гальперин рассказал о неожиданной пользе секса. По его словам, половой акт помогает избавиться от головной боли.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытались прорвать границу России. ФСБ заявила, что уничтожены свыше 100 украинских бойцов

      Уникальный гаджет появился в продаже в России

      В Грузии объяснили отказ от запрета на авиасообщение с Россией

      Появились кадры падения двигателя военного самолета Ил-76 под Иваново

      Минобороны раскрыло подробности о потерпевшем крушение под Иваново Ил-76

      Известная журналистка появилась на «Оскаре» в созданном Анджелиной Джоли платье

      В Минобороны назвали причину крушения Ил-76 в Ивановской области

      Россиянам предложили купить уникальный смартфон

      Стало известно о найденных на месте крушения Ил-76 под Иваново телах погибших

      Раскрыт еще один кандидат на пост главного тренера «Спартака»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше