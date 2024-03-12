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16:36, 12 марта 2024Наука и техника

Поддержку популярной версии Windows 10 прекратят

BleepingComputer: поддержка Windows 10 21H2 прекратится в июне

Фото: Unsplash

Компания Microsoft объявила о скором прекращении поддержки популярной версии Windows. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

В корпорации заявили, что поддержка версии Windows 10 21H2 будет прекращена 11 июня 2024 года. Обновление вышло в ноябре 2021 года. Пользователи ОС перестанут получать апдейты и патчи безопасности. Операционная система включает в себя корпоративную Windows 10, Enterprise, IoT Enterprise и сборку для образовательных учреждений.

Представители Microsoft отметили, что для сохранения поддержки пользователям нужно обновиться до более новой версии Windows 10 или установить Windows 11. «Это обеспечивает поддержку вашего устройства и получение ежемесячных обновлений, которые имеют решающее значение для безопасности и здоровья экосистемы», — заметили в корпорации.

Пользователям Windows 10 в компании уже предложили обновление 22H2. Также компания начала принудительно устанавливать апдейт для ряда пользователей.

В сентябре 2022 года стало известно, что Microsoft будет поддерживать Windows 10 до октября 2025 года. «Мы по-прежнему поддерживаем Windows 10 и продолжим обслуживание системы», — заявили тогда в корпорации.

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      Андрей Ставицкий
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