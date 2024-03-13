Названа доля добирающихся до работы на авто россиян

«Авито Работа»: треть россиян используют личную машину для поездок на работу

Почти у двух третей россиян есть личный автомобиль, но только половина из них используют его для поездок до работы, выяснили специалисты сервиса «Авито Работа». Они провели опрос среди 7000 россиян и узнали, для каких целей респонденты используют личный транспорт. «Лента.ру» ознакомилась с выводами аналитиков.

Доля россиян, которые владеют автомобилем, составляет 65 процентов, следует из результатов исследования. 34 процента опрошенных чаще всего добираются на машине на работу, еще 32 процента используют для поездок по бытовым вопросам, а 13 процентов возят свою семью и друзей.

8 процентов назвали главной задачей автомобиля поездки на отдых и в путешествия, такая же доля россиян использует его в рабочих целях, например, таксисты или личные водители. Еще 2 процента опрошенных владеют автомобилем для других целей.

Самый популярные автомобили — российские, их выбирают 28 процентов работающих автомобилистов, на втором месте — японские (32 процента), далее по популярности идет корейский автопром (14 процентов), немецкий (12 процентов) и китайский (6 процентов). Французских и других европейских автопроизводителей выбирают по 5 процентов респондентов, а американских — 4 процента.

Самыми популярными типами кузова у россиян оказались седан (24 процента), хэтчбек (11 процентов), внедорожник (10 процентов) и универсал (8 процентов).

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