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07:32, 13 марта 2024Из жизни

Изнасиловавшую 15-летнего подростка учительницу освободили раньше срока

Изнасиловавшая школьника британская учительница вышла из тюрьмы на 3 года раньше

Фото: Darren Staples / Reuters

В Великобритании освободили из тюрьмы учительницу, которая изнасиловала 15-летнего школьника. Об этом пишет The Sun.

38-летняя Кэндис Барбер из графства Бакингемшир была приговорена к шести с половиной годам тюремного заключения в 2021 году. Она трижды занималась сексом с подростком и присылала ему свои фотографии в обнаженном виде. Кроме того, Барбер пригрозила школьнику, что «ему конец», если он разболтает о произошедшем. Тем не менее ее откровенные фото попали к директору школы, а в 2019 году началось расследование.

11 марта появились сообщения, что женщина вышла из тюрьмы на три года раньше срока. Это было подтверждено Министерством юстиции Великобритании. Там заявили, что лица, совершившие половые преступления, освобождаются условно-досрочно после отбытия половины срока. Однако Барбер будет находиться под строгим надзором, который может включать ношение GPS-маячка, запрет на проживание в определенных местах, посещение некоторых заведений и другие ограничения. Нарушение любого из запретов повлечет за собой немедленный арест.

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Известно, что Барбер пожизненно внесена в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности. В январе комиссия по стандартам образования пришла к выводу, что Барбер не раскаялась в своих действиях и может снова совершить противоправные действия против учеников. В связи с этим было принято решение пожизненно лишить бывшую учительницу права на преподавание.

Ранее сообщалось, что в США предъявлены обвинения бывшей школьной учительнице, которая занималась сексом с несовершеннолетним учеником. 38-летнюю Алиссу Маккоммон обвинили в совершении 23 преступлений, в том числе изнасиловании ребенка, пяти случаях растления несовершеннолетнего с отягчающими обстоятельствами, двух случаях давления на свидетеля и других.

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      Никита Савин
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