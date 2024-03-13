«Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» дома обыграла «Наполи» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» на своем поле обыграла «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 12 марта, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Фермин Лопес Мартин, Жоау Канселу и Роберт Левандовски. У гостей забитый мяч на свой счет записал Амир Ррахмани.

В первой встрече, которая прошла в Неаполе, была зафиксирована ничья (1:1). Таким образом, по сумме двух встреч в четвертьфинал вышла «Барселона».

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим обладателем титула является английский «Манчестер Сити».