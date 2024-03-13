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18:26, 13 марта 2024Ценности

Белые туфли-лодочки станут трендом весны

Vogue: белые туфли-лодочки станут трендом весны благодаря знаменитостям

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Названа модель туфель, которая станет трендом весны 2024 года благодаря знаменитостям и модным показам. Об этом пишет французская версия журнала Vogue.

Речь идет о белых лодочках, включенных в коллекции известных брендов. Среди представивших данные изделия марок в том числе Schiaparelli и Balmain.

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Кроме того, указанной обувью пополнили свои гардеробы многие звезды, отмечают фэшн-редакторы. Например, актрисы Зендея и Леа Сейду и британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли. Они сочетали туфли с удлиненным кожаным жакетом и прозрачными черными колготками, серым вязаным лонгсливом и миди-юбкой с глубоким разрезом, а также с корсетным топом и широкими джинсами с подворотами.

В феврале старший редактор моды Lamoda Юлия Манукова перечислила россиянам тренды в обуви на весну 2024 года. В первую очередь актуальными специалистка назвала остроносые туфли, а также модели с открытыми пальцами.

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      Алина Гостева
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