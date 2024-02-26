Россиянам перечислили самую модную обувь на весну 2024 года

Редакторы моды Lamoda Манукова: остроносые туфли станут модными весной 2024 года

Старший редактор моды Lamoda Юлия Манукова перечислила россиянам тренды в обуви на весну 2024 года. Соответствующий комментарий попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь актуальными специалистка назвала остроносые туфли, а также модели с открытыми пальцами. «Это можно увидеть у Sportmax, Victoria Beckham, Burberry, Versace и прочих законодателей трендов. И, конечно, в коллекциях масс-маркета», — высказалась она.

Кроме того, в список самой модной обуви попали варианты со змеиным принтом. По словам Мануковой, такие модели идеально подойдут как к простым нарядам, например, джинсам с рубашкой, так и более сложным образам с драпировками и необычным кроем. Вдобавок популярной станет обувь с бантами, заявила эксперт.

«Мода сейчас находится под влиянием женственности, поэтому на показах мы видим огромное количество изящных вещей. Балетки — в их числе. Самые крупные модные дома — Loewe, Burberry, Chanel — теперь предпочитают этот танцевальный жанр», — подчеркнула собеседница издания в заключение.

Ранее в феврале врач раскрыла россиянам опасность ношения тесной обуви. Травматолог-ортопед Дарья Черемисова объяснила, что обувь маленького размера приводит к появлению мозолей и натоптышей.