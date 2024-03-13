Бывшая «Мисс Вселенная» снялась в бикини на яхте

Американская модель и актриса, победительница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» Оливию Калпо показала фигуру в откровенном виде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость разместила серию кадров, на которых она снялась со своим женихом, игроком в американский футбол Кристианом Маккефри, на яхте. При этом звезда надела черный раздельный купальник, состоящий из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками.

Кроме того, манекенщица дополнила образ массивными золотыми серьгами и солнцезащитными очками. Ее возлюбленный, в свою очередь, был одет в светлые шорты с принтом и черную рубашку.

В феврале бикини бывшей «Мисс Вселенная» на фото сравнили с подгузником в сети. 31-летнюю знаменитость запечатлели во время отдыха в Мексике вместе с друзьями и женихом. Читатели издания заявили, что плавки Калпо выглядят как детское нижнее белье.