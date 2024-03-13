В США построенный за полмиллиона долларов береговой вал смыло за три дня

В Массачусетсе построенный за $500 тыс. береговой вал смыло за три дня

Защитный береговой вал, построенный в Массачусетсе за полмиллиона долларов, простоял всего три дня. Об этом сообщает WCVB.

Песчаную дюну создали искусственно для защиты прибрежных домов от приливов. В январе город Солсбери настигли одни из самых высоких приловов за всю его историю. На строительство защитной конструкции ушло 14 тысяч тонн песка. Проект обошелся местным властям в 500 тысяч долларов. Но всего через 72 часа вал оказался смыт штормовыми волнами, в очередной раз обрушившимися на побережье.

Прежние защитные дюны были смыты в декабре 2022 года. С тех пор штормовые ветра и приливы сильно повредили располагающиеся здесь коттеджи. Горожане боятся, что их жилье стало неликвидным. Найти покупателей для проблемных объектов на побережье океана они почти не надеются.

Ранее в другом штате США, Калифорнии, несколько домов зависли над пропастью из-за оползней. Имущество местных жителей оценивается в 40 миллионов долларов. Эксперты предупреждают: местные особняки могут не перенести следующего шторма. Покидать свои дорогостоящие дома калифорнийцы, однако, не спешат.