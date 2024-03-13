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17:24, 13 марта 2024Ценности

Дженнифер Лопес вышла в свет с сумкой за 2,3 миллиона рублей

Фото: ROL / X17online.Com / Legion-Media

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла в свет с дорогостоящей сумкой. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

54-летняя знаменитость попала в объектив папарацци во время похода в танцевальную студию в Нью-Йорке. На размещенных кадрах звезду запечатлели в черных леггинсах и обтягивающей кофте с воротником-стойкой. Помимо этого, исполнительница надела белые кроссовки Nike и бежевый плащ.

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В качестве аксессуаров она выбрала коричневую сумку Hermes Birkin стоимостью 30 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей) и солнцезащитные очки. Кроме того, Лопес собрала волосы в пучок и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в марте Ксения Собчак показала сумку Margaux Salpa из ассортимента марки The Row за 631 тысячу рублей. Журналистка также приобрела пальто упомянутого бренда и шерстяной брючный костюм Loewe.

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      Екатерина Ештокина
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