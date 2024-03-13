Кара Делевинь прогулялась по улице без макияжа

Популярная модель Кара Делевинь вышла из театра Playhouse в Лондоне в естественном виде без косметики. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Знаменитость после выступления на сцене покидала здание в свободных кожаных брюках с вставками из денима и черном вязаном свитере.

Помимо этого, звезда надела на прогулку белую футболку, черные ботинки и коричневое клетчатое пальто. Кроме того, манекенщица завязала волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа, демонстрируя натуральную внешность.

Известно, что Делевинь возобновила свою актерскую деятельность и дебютировала в американском мюзикле.

В феврале Кара Делевинь посетила афтепати BAFTA в прозрачном платье и без бюстгальтера. Знаменитость появилась на мероприятии в блестящем платье с множеством кристаллов, ткань которого демонстрировала ее обнаженную грудь.