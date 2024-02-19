Кара Делевинь посетила афтепати BAFTA в прозрачном платье и без бюстгальтера

Популярная модель Кара Делевинь появилась на афтепати премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Знаменитость посетила мероприятие в блестящем платье с множеством кристаллов, прозрачная ткань которого демонстрировала ее обнаженную грудь. На размещенных кадрах видно, что манекенщица вышла на ковровую дорожку без бюстгальтера. При этом волосы она распустила, а на лицо визажисты нанесли ей макияж в нюдовых оттенках.

Ранее появилась информация, что «Оппенгеймер» получил премию BAFTA как лучший фильм. Картина завоевала 7 наград из 13, на которые претендовала. Фильм получил награды «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мерфи), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни-младший), «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж».