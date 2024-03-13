Китайский гиперзвуковой БПЛА превзошел американский F-22

SCMP: китайский гиперзвуковой БПЛА превзошел американский истребитель F-22

Проведенное специалистами испытание показало, что новейший китайский гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) превосходит по аэродинамической эффективности американский истребитель пятого поколения F-22. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Аэродинамическое качество китайского БПЛА в дозвуковом режиме полета достигает 8,4, что находится на уровне F-22, который, как уверяет издание, считается самым совершенным (с точки зрения аэродинамики) американским истребителем. SCMP напоминает, что F-22 является единственными американским стелс-самолетом, способным совершать продолжительный полет на сверхзвуковой скорости.

При гиперзвуковом крейсерском режиме полета (на скорости 6 чисел Маха) аэродинамическое качество китайского беспилотника равняется 4. Аналогичный показатель F-22 имеет на скорости 1,5 числа Маха. «Такие характеристики позволяют беспилотнику маневрировать даже в разреженной атмосфере на больших высотах, что представляет проблему для систем противоракетной обороны, которые полагаются на прогнозирование траекторий полета», — говорится в публикации.

Как пишет SCMP, китайские специалисты не называют конкретную модель БПЛА. Известно лишь, что конструктивно она напоминает укрупненный аппарат MD-22, представленный в 2019 году. Четырехтонная многоразовая гиперзвуковая платформа способна переносить до 600 килограммов груза. Дальность полета — 8000 километров при скорости 7 чисел Маха.

Издание подчеркивает, что ранее НАСА работало нам маневренным многоразовым гиперзвуковым аппаратом, однако эта деятельность не привела к успеху.

В апреле 2023 года газета The Washington Post, ссылаясь на слитые в сеть секретные данные Пентагона, сообщила, что Китай испытал новейшую баллистическую ракету DF-27.