Корабли и авиация Балтфлота «уничтожили» подлодку противника

Корабли и авиация Балтийского флота России «уничтожили» подлодку противника

Корабли и авиация Балтийского флота России на учениях, используя торпедное вооружение, «уничтожили» подлодку противника. Об этом сообщает ТАСС.

В мероприятии приняли участие корветы «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий», а также сторожевой корабль «Неустрашимый». Взаимодействуя с противолодочными вертолетами Ка-27, им удалось, используя гидроакустические средства, обнаружить субмарину противника, роль которой играла дизель-электрическая подлодка класса «Варшавянка».

Ранее агентство сообщило, что расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы отработали нанесение ударов по морским целям в ходе плановых учений на одном из полигонов вблизи побережья Калининградской области.