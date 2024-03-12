«Бастионы» Балтфлота «поразили» условные цели в море

Комплексы «Бастион» Балтфлота отработали нанесение ударов по морским целям

Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы отработали нанесение ударов по морским целям в ходе плановых учений на одном из полигонов вблизи побережья Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота, передает ТАСС.

«В целях выполнения поставленных командованием задач, мобильные пусковые установки противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" покинули полевой лагерь и, совершив марш, были с ходу развернуты в указанном районе с заранее оборудованными позициями», — говорится в сообщении.

На основе полученных данных о целях условного противника расчеты БРК провели электронные пуски противокорабельными ракетами «Оникс» по условным целям в Балтийском море, которые имитировали группировку кораблей противника. Средства объективного контроля подтвердили точность действий расчетов «Бастионов». После условного поражения целей ракетчики оперативно и скрытно сменили огневую позицию.

Отмечается, что в учении задействовали около 50 военнослужащих и до десяти единиц техники. В пресс-службе добавили, что расчеты БРК Балтфлота постоянно несут боевое дежурство по охране и обороне побережья Калининградской области и исключительной экономической зоны России.

«Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей и наземных радиоконтрастных целей. Пусковая установка подвижного комплекса на шасси МЗКТ-7930 несет две ракеты «Оникс». Сверхзвуковая ракета получила боевую часть весом 300 килограммов.

В январе гендиректор и генконструктор Научно-производственного объединения машиностроения Александр Леонов сообщил, что предприятие работает над увеличением дальности полета ракеты «Оникс».