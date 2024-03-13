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15:31, 13 марта 2024Бывший СССР

Латвию уличили в грубом посягательстве на права россиян

Посольство России в Латвии: Рига грубо посягает на конституционные права россиян

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Посольство России в Латвии уличило Ригу в нарушениях прав россиян, проживающих в стране, в связи с обещаниями местных властей проверять граждан РФ, голосующих на территории диппредставительства. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале посольства.

«Намерение Риги ограничить доступ граждан России в посольство своей страны является беспрецедентным явлением для мировой дипломатической практики, грубым посягательством на конституционные права россиян и попыткой вмешательства во внутренние дела нашей страны», — говорится в сообщении посольства.

В дипломатическом представительстве добавили, что таким образом Рига пытается запугать обладателей российских паспортов в Латвии, чтобы снизить явку и повлиять на результаты грядущих выборов президента России. Кроме того, в посольстве заявили о возможных провокациях, обвинив латвийскую сторону в игнорировании запросов о предоставлении гарантий неприкосновенности и иммунитета гражданам РФ за участие в голосовании.

Ранее глава Госполиции Латвии Армандс Рукс сообщил, что правоохранители будут проверять наличие у граждан, голосующих в посольстве на выборах президента России, прав на пребывание в стране.

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      Екатерина Грищенко
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