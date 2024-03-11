Полиция Латвии пообещала проверять голосующих в посольстве россиян

Полиция Латвии: голосующие в посольстве россияне будут подвергнуты проверкам

Сотрудники полиции Латвии будут проверять наличие у граждан, голосующих в посольстве на выборах президента России, прав на пребывание в стране. Об этом в телеинтервью сообщил глава Госполиции республики Армандс Рукс, передает LSM.lv.

«Доступ к посольству [России] будет соответствующим образом контролироваться — вместе с Госпогранслужбой будут созданы пункты проверки видов на жительство и виз [россиян]», — передаются в публикации слова руководителя силового ведомства.

Он пообещал, что в ходе выборов президента России полиция Латвии будет работать в усиленном режиме, отслеживая факты возможного одобрения политики российских властей.

Ранее министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере призвала считать участие проживающих в республике россиян в выборах президента уголовным преступлением. По ее словам, голосование в посольстве можно приравнять к оправданию проведения специальной военной операции.