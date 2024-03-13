Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:23, 13 марта 2024Силовые структуры

Москвичу дали 10 лет за организацию расправы над женой пенсионера МВД

В Москве вынесли приговор организатору убийства жены пенсионера МВД

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к 10 годам лишения свободы 40-летнего Александра Кадомского, организовавшего расправу по найму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Москвич будет отбывать наказание в колонии строгого режима. По данным следствия, в июне 2022 года знакомый привлек осужденного к организации расправы над своей женой. Кадомский в свою очередь побудил к совершению преступления 40-летнего киллера Владимира Кычина.

Женщину с огнестрельным ранением головы обнаружили вечером 5 сентября 2022 года у деревни Троица в Москве. Пенсионер МВД тогда рассказывал силовикам, что в его жену выстрелил некий незнакомец с пистолетом после замечания о том, что их собака гуляет без поводка. Однако у следствия возникли сомнения в правдивости слов мужчины. В ходе обыска дома семейной пары силовики изъяли травматический пистолет и патроны.

Позже выяснилось, что обвиняемый заказал расправу над женой своему знакомому. Он передал ему пистолет системы «наган» и обещал заплатить 1 миллион рублей. Мотивом стал земельный участок с домом в деревне Троица.

Ранее стало известно, что 54-летний пенсионер МВД Юрий Новиков, заказавший расправу над женой, получил 17 лет колонии строгого режима, а Кычин — 15 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Какое условие озвучил глава государства?

      Дрон ВСУ сдетонировал и повредил дома в Белгородской области

      Минобороны сообщило о перехвате 58 дронов ВСУ

      Самбурская показала фигуру в кожаном топе с глубоким декольте

      Францию обвинили в противоречивой политике по отношению к Украине

      Мужчина выловил крупную рыбу и побил 32-летний рекорд

      В Кривом Роге сообщили о повреждении предприятия после взрывов

      Российские полицейские накрыли крупную нарколабораторию

      Илон Маск посчитал правильным применение Россией ядерного оружия при угрозе

      Россиян захотели защитить от «раздолжнителей»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше