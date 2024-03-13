Москвичу дали 10 лет за организацию расправы над женой пенсионера МВД

В Москве вынесли приговор организатору убийства жены пенсионера МВД

В Москве суд приговорил к 10 годам лишения свободы 40-летнего Александра Кадомского, организовавшего расправу по найму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Москвич будет отбывать наказание в колонии строгого режима. По данным следствия, в июне 2022 года знакомый привлек осужденного к организации расправы над своей женой. Кадомский в свою очередь побудил к совершению преступления 40-летнего киллера Владимира Кычина.

Женщину с огнестрельным ранением головы обнаружили вечером 5 сентября 2022 года у деревни Троица в Москве. Пенсионер МВД тогда рассказывал силовикам, что в его жену выстрелил некий незнакомец с пистолетом после замечания о том, что их собака гуляет без поводка. Однако у следствия возникли сомнения в правдивости слов мужчины. В ходе обыска дома семейной пары силовики изъяли травматический пистолет и патроны.

Позже выяснилось, что обвиняемый заказал расправу над женой своему знакомому. Он передал ему пистолет системы «наган» и обещал заплатить 1 миллион рублей. Мотивом стал земельный участок с домом в деревне Троица.

Ранее стало известно, что 54-летний пенсионер МВД Юрий Новиков, заказавший расправу над женой, получил 17 лет колонии строгого режима, а Кычин — 15 лет.