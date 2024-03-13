Маск предсказал превосходство ИИ над человеком

Илон Маск предсказал, что ИИ будет умнее всех людей в мире к 2029 году

Предприниматель Илон Маск предсказал, что в ближайшие годы искусственный интеллект (ИИ) станет умнее любого человека в мире. Об этом Маск заявил в своем X.

Руководитель Tesla и SpaceX поделился отрывком видео с интервью футуролога Рэймонда Курцвейла блогеру Джо Рогану, в котором тот заметил, что к 2029 году ИИ достигнет уровня интеллекта любого человека. Маск заявил, что к этому времени искусственный интеллект будет умнее всех людей на планете, вместе взятых.

Оценивая превосходство ИИ, Илон Маск отметил, что ИИ, вероятно, окажется умнее любого отдельно взятого человека в мире уже в 2024 году.

В ноябре 2023 года предприниматель Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может быть опасным для человечества. Вероятность того, что ИИ восстанет и будет наносить вред человеку, Маск оценил в 20 процентов.