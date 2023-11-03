Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:37, 3 ноября 2023Наука и техника

Илон Маск предупредил об опасности искусственного интеллекта

Илон Маск заявил, что вероятность превращения ИИ в силу зла не равна нулю

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Предприниматель Илон Маск предупредил, что искусственный интеллект (ИИ) может быть опасным. Об этом сообщает издание Insider.

В разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на глобальной конференции по вопросам искусственного интеллекта Маск заявил, что ИИ должен принести пользу человечеству. «Скорее всего, искусственный интеллект станет силой добра», — заявил Илон Маск.

Однако основатель SpaceX и Tesla подчеркнул, что вероятность того, что искусственный интеллект окажется «силой зла», не равна нулю. Маск сравнил ИИ с волшебным джином из сказок, который моментально исполняет все желания человека. «Обычно такие сказки заканчиваются плохо», — подытожил Маск.

Вероятность того, что искусственный интеллект «восстанет» против человека, Маск оценил в 20 процентов. Журналисты Insider напомнили, что предприниматель является сторонником регулирования ИИ.

Также в разговоре с премьер-министром Великобритании Илон Маск заявил, что ИИ освободит людей от необходимости работать. Согласно прогнозу Маска, в будущем человек будет работать только для личного удовлетворения.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Командира отряда «Шторм Z» заметили в Госдуме. Чем занимаются на СВО криминальный авторитет из Волгограда и его бойцы?

      В сети раскрыли секретную функцию iPhone

      Кинолог объяснил некоторые собачьи сигналы для людей

      Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

      Илон Маск предупредил об опасности искусственного интеллекта

      Иностранец изнасиловал российского подростка в бане в Новой Москве

      Терпящей постоянные измены девушке дали категоричный совет

      На Украине захотели сделать Чернобыльскую зону туристическим магнитом

      Лукашенко решил отправить литовские ноты в унитаз

      Полицейский в последний момент спас жизнь выпавшей из движущейся машины девочке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости