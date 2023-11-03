Илон Маск предупредил об опасности искусственного интеллекта

Илон Маск заявил, что вероятность превращения ИИ в силу зла не равна нулю

Предприниматель Илон Маск предупредил, что искусственный интеллект (ИИ) может быть опасным. Об этом сообщает издание Insider.

В разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на глобальной конференции по вопросам искусственного интеллекта Маск заявил, что ИИ должен принести пользу человечеству. «Скорее всего, искусственный интеллект станет силой добра», — заявил Илон Маск.

Однако основатель SpaceX и Tesla подчеркнул, что вероятность того, что искусственный интеллект окажется «силой зла», не равна нулю. Маск сравнил ИИ с волшебным джином из сказок, который моментально исполняет все желания человека. «Обычно такие сказки заканчиваются плохо», — подытожил Маск.

Вероятность того, что искусственный интеллект «восстанет» против человека, Маск оценил в 20 процентов. Журналисты Insider напомнили, что предприниматель является сторонником регулирования ИИ.

Также в разговоре с премьер-министром Великобритании Илон Маск заявил, что ИИ освободит людей от необходимости работать. Согласно прогнозу Маска, в будущем человек будет работать только для личного удовлетворения.