На Украине заявили о серьезной нехватке европейских боеприпасов

Кулеба: Украине недостаточно чешской инициативы по поставке боеприпасов от ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на нехватку боеприпасов, которые Евросоюз планирует поставить Киеву в рамках чешской инициативы. Об этом глава украинского МИД сообщил в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Чешская инициатива — это хорошо, но недостаточно. Сегодня закрыли финансовый вопрос по чешской инициативе, завтра должны закрыть финансовые вопросы по другим инициативам. Они есть», — пояснил Кулеба.

По его словам, Украине для покрытия имеющихся потребностей нужно в три раза больше снарядов, чем те, которые предусматривает чешская инициатива. Кулеба также добавил, что теперь Киеву предстоит добиваться финансирования для других аналогичных проектов.

Ранее стало известно о планах Евросоюза направить деньги Чехии на закупку боеприпасов для Украины через двусторонние соглашения. Позднее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что при увеличении спонсирования инициативы Праги объем закупок снарядов также может стать больше. Киев может получить до полумиллиона боеприпасов вместо 300 тысяч.

