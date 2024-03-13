Раскрыта новая опасность ожирения

PLOS ONE: доказана связь ожирения с депрессией

Ученые Университетского колледжа Корка раскрыли новую опасность ожирения, обнаружив доказательства депрессии у людей среднего и старшего возраста независимо от других болезней и факторов образа жизни. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE.

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья более чем 1800 взрослых добровольцев, сравнивая индекс массы тела (ИМТ) с показателями психического здоровья. Каждый из участников в возрасте от 46 до 73 лет дал разрешением на доступ к своим медицинским записям, а также не употреблял пищу в течение ночи перед сдачей образцов крови для проверки уровня гемоглобина и глюкозы. Также измерялся вес, рост и окружность талии для расчета ИМТ.

Специалисты выявили то, что они описывают как связь между ИМТ и ощущением плохого самочувствия. Такая корреляция была более характерная для женщин, чем для мужчин. Предполагается, что ухудшение психического здоровья пожилых людей, страдающих ожирением, вероятно, связано с социальными и физическими факторами, в том числе с социальной стигмой, предрассудками и дискриминацией.

Однако ожирение также ведет за собой проблемы со здоровьем, включая боли в суставах и спине, фибромиалгию и сердечно-сосудистые заболевания.