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14:11, 13 марта 2024Силовые структуры

Патриарх Кирилл определил преподобного Пимена Угрешского покровителем ФСИН

Патриарх Кирилл определил преподобного Пимена Угрешского покровителем ФСИН
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл. Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил определить небесным покровителем работников уголовно-исполнительной системы (УИС) Пимена Угрешского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН) России.

Как рассказали в ведомстве, Патриарх принял это решение после предложения директора ФСИН России Аркадия Гостева. В 2024 году ведомство отмечает 245 лет с момента образования и 20 лет — с преобразования в самостоятельную службу. Тогда же, 20 лет назад, на средства сотрудников УИС был возведен храм на территории Николо-Угрешского ставропигиального монастыря.

На его стенах установили памятные доски с именами 197 сотрудников УИС, отдавших свою жизнь при исполнении служебного и гражданского долга. И преподобный Пимен Угрешский, которого причислили к лику святых в 2004 году, также стал символом памяти о бессмертных подвигах сотрудников ФСИН.

Ранее сообщалось, что Глава Росгвардии Виктор Золотов принял участие в богослужении, посвященном православному празднику Торжество православия, которое совершил патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя.

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      Анна Габай
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