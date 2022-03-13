Золотов принял из рук патриарха Кирилла икону для главного храма Росгвардии

Глава Росгвардии Золотов принял Августовскую икону Божьей Матери из рук патриарха Кирилла

Глава Росгвардии Виктор Золотов принял участие в богослужении, посвященном православному празднику Торжество православия, которое совершил патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя. Об этом «Ленте.ру» в воскресенье, 13 марта, сообщил представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По окончании литургии предстоятель Русской православной церкви передал в руки Золотову икону Августовскую икону Божьей Матери. «Пусть этот образ вдохновляет молодых воинов Росгвардии, которые принимают присягу, которые вступают на путь защиты отечества», — заключил он.

Золотов в свою очередь принял дар, поблагодарил патриарха и отметил, что войска национальной гвардии совместно с вооруженными силами России выполняют все поставленные задачи в ходе специальной операции. «Мы идем к намеченной цели шаг за шагом, и победа будет за нами, а икона будет защищать русское воинство и ускорит нашу победу», — заявил он.

Отмечается, что икона будет установлена в Князь-Владимирском храме — главном храме Росгвардии, который находится в подмосковной Балашихе.

