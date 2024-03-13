Посетители и сотрудники суда в ДНР массово отравились неизвестным веществом

В ДНР отравились посетители и сотрудники Старобешевского районного суда

Посетители и сотрудники Старобешевского районного суда в Донецкой народной республике (ДНР) отравились неизвестным веществом. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, 12 марта около 12:00 находящиеся в здании люди почувствовали тошноту, головокружение, а также жжение в области горла и носа, что вызвало кашель и слезоточивость из глаз. В результате из суда эвакуировали 14 человек. Для оказания помощи пострадавшим потребовались две бригады врачей.

Как пишет канал, во время обследования здания полицейские не обнаружили никаких улик, указывающих на причину отравления. О подозрительных людях никто не сообщал, а видеонаблюдение в здании отсутствует. Один из спасателей почувствовал запах аммиака, но его источник так и не был найден.

После проветривания помещений сотрудники суда вернулись на свои рабочие места, но вновь ощутили странный запах, пишет Baza.

Ранее в Москве массово отравились воспитанники интерната имени А.Н. Колмогорова при Московском государственном университете (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Госпитализация потребовалась порядка 50 несовершеннолетним. Дети жаловались на тошноту, рвоту, повышенную температуру и расстройство кишечника.