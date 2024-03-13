Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 13 марта 2024Россия

Посетители и сотрудники суда в ДНР массово отравились неизвестным веществом

В ДНР отравились посетители и сотрудники Старобешевского районного суда

Фото: Salivanchuk Semen / Shutterstock / Fotodom

Посетители и сотрудники Старобешевского районного суда в Донецкой народной республике (ДНР) отравились неизвестным веществом. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, 12 марта около 12:00 находящиеся в здании люди почувствовали тошноту, головокружение, а также жжение в области горла и носа, что вызвало кашель и слезоточивость из глаз. В результате из суда эвакуировали 14 человек. Для оказания помощи пострадавшим потребовались две бригады врачей.

Как пишет канал, во время обследования здания полицейские не обнаружили никаких улик, указывающих на причину отравления. О подозрительных людях никто не сообщал, а видеонаблюдение в здании отсутствует. Один из спасателей почувствовал запах аммиака, но его источник так и не был найден.

После проветривания помещений сотрудники суда вернулись на свои рабочие места, но вновь ощутили странный запах, пишет Baza.

Ранее в Москве массово отравились воспитанники интерната имени А.Н. Колмогорова при Московском государственном университете (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Госпитализация потребовалась порядка 50 несовершеннолетним. Дети жаловались на тошноту, рвоту, повышенную температуру и расстройство кишечника.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Российские морпехи совершили успешный рейд на правый берег Днепра. ВСУ могли потерять десятки бойцов

      Нюша показала фигуру в прозрачном комбинезоне

      Очки виртуальной реальности впервые использовали во время операции

      В Кремле прокомментировали интервью Путина журналисту Киселеву

      Воры проникли в музей и украли золото и бриллианты на миллион евро

      Родные Началовой решили избавиться от ее роскошной квартиры из-за долгов

      Популярный певец 90-х назвал причину отъезда Пугачевой из России

      В Кремле ответили на вопрос о дате поездки Путина в Якутию

      В Госдуме назвали основу для переговоров по Украине

      Раскрыто число уничтоженных при попытке прорвать российскую границу диверсантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше