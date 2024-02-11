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14:32, 11 февраля 2024Россия

В Москве пятеро учеников школы-интерната МГУ попали в больницу

В Москве отравились ученики школы-интерната МГУ, пятерых детей госпитализировали

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В Москве отравились ученики школы-интерната СУНЦ МГУ им. А. Н. Колмогорова, пятерых детей госпитализировали. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городского управления Роспотребнадзора.

Пятерых детей госпитализировали по факту выявленных у них симптомов острой кишечной инфекции. Еще 12 человек с менее выраженной симптоматикой изолировали, они находятся под присмотром врачей.

Роспотребнадзор предписал приостановить работу пищеблока. Всех живущих в школе воспитанников осмотрят медицинские работники.

Ранее в Приморье более 20 человек отравились едой. По результатам предварительного опроса все они обедали в одном из местных кафе. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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      Алан Босиков
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