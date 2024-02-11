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05:32, 11 февраля 2024Россия

В российском городе 22 человека отравились едой в кафе

В Дальнереченске 22 человека обратились в больницу после отравления едой в кафе

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Более 20 человек отравились едой в кафе в приморском Дальнереченске за пять дней. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в Telegram-канале.

За медицинской помощью обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления. «Предварительным опросом установлено, что возможной причиной могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общепита», — отметили в ведомстве. Уточняется, что эпизоды отравления произошли в период с 5 по 10 февраля.

В настоящее время 21 человек находится в больнице. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее суд в Иркутске арестовал владельца и повара местного кафе, в котором 11 человек отравились шаурмой.

В январе в Новосибирске 14 человек обратились в больницу после отравления роллами.

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      Марина Совина
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