В Госдуме объяснили идею ввести прогрессивную шкалу налогообложения

Депутат Федоров назвал введение прогрессивного налогообложения справедливым

Идея ввести прогрессивную шкалу налогообложения связана с тем, что существующая система создавалась под другие задачи, утверждает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил идею отказаться от плоской шкалы налогообложения.

Нынешняя система налогообложения создавалась под другие задачи

Существующая система налогообложения создавалась несколько десятков лет назад, так называемая плоская шкала, чтобы увеличить доходы бюджета и сократить желание уйти от выплаты налогов. Она достигла своей цели. У нас действительно собираемость налогов высокая, то есть практически нет тех, кто уходит от уплаты налогов, соответственно, мы можем перейти к изменению налоговой системы Евгений Федоров депутат Госдумы

«В связи с тем, что ситуация с санкциями привела к тому, что у нас значительно сократились так называемые офшорные схемы ухода от налогов, хотя сами офшоры остались. Создались условия для появления прогрессивной шкалы, которая в обществе считается более справедливой, чем плоская. И сейчас более богатые люди больше платят налогов, но в прогрессивной шкале они увеличивают свои выплаты налогов от своих доходов прогрессивного характера. Так что мы в принципе готовы к этой прогрессивной шкале, но с учетом предложений [президента России Владимира] Путина к более сложной и справедливой налоговой системе», — сказал депутат.

Новая система налогообложения может учитывать состав семьи

Парламентарий отметил, что власти рассматривают возможность ввести систему автоматических вычетов, чтобы налоги взымались более справедливо, исходя из доходов и состава семьи. Он считает, что такая система распределения налогов будет справедливой для россиян.

«Система автоматических вычетов — это новая форма, о которой президент говорил на послании [Федеральному собранию]. По сути, это означает автоматическое снижение налогов для людей, у которых есть дети. Это более гибкая система — есть ребенок или несколько детей, соответственно, на это у тебя вычитается твой налог, что позволяет изыскивать средства на содержание ребенка, а не платить их. И, наоборот, у тех, у кого детей нет, отсутствие вычетов позволяет перераспределять [налоги]. Это такая форма, перераспределяющая налоги от тех, у кого детей нет, к тем, у кого дети есть. Потому что эти дети потом содержат все общество и тех, у кого нет детей в старости», — добавил он.

13 марта Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву заявил, что, по его мнению, россияне нормально отнесутся к будущим изменениям в налоговой сфере. Глава государства утверждает, что цель нововведений — построить систему, которая позволит получать «большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач».

Во время послания Федеральному собранию 29 февраля российский лидер предложил пересмотреть систему налогообложения в стране. По его мнению, необходимо более справедливо распределять налоги в сторону граждан с высокими доходами, а также устранить лазейки для ухода от выплат.

Сейчас для большинства граждан в России действует налог в 13 процентов. В 2021 году для граждан, которые зарабатывают в год более пяти миллионов рублей планку подняли до 15 процентов. Прогрессивная шкала НДФЛ существовала в России с 1992 по 2001 год. Минимальная ставка при этом составляла 12 процентов, а максимальная — 35 процентов.